Arifiye'de deforme olan o köprüyü Büyükşehir Belediyesi yeniledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Nehri üzerinden geçişleri sağlayan Mollaköy Köprüsü’nde başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi deforme olan ve işlevini yitiren Arifiye Mollaköy Köprüsü’nde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Sakarya Nehri üzeri geçişlerini sağlayan köprü yenilenerek trafiğe açıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yerinde yapılan gözlem ve ölçümler neticesinde Mollaköy Köprüsü’nün ihtiyacı karşılamadığı, işlevini gerçekleştiremediği tespit edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla köprünün yenilenme çalışmalarına hızla başlandı.

Bu çerçevede Mollaköy Köprüsü trafiğe kapatıldı ve deforme olan köprü ayakları ile tabliye kısımları yenilendi. Ayrıca zemin iyileştirmesi için 12 tane 18 metre boyunda betonarme fore kazık uygulandı. Özverili ve gayretli çalışmalar neticesinde yeni görünümüne kavuşan Mollaköy Köprüsünde ulaşım güvenliği maksimum seviyeye çıkarken köprü yeniden trafiğe açıldı.