Arıtma tankeri fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arıtma tankeri imalatı yapan bir fabrikanın çatısında bulunan jeneratörde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1172 Sokak üzerinde bulunan ve arıtma tankeri imalatı yapan Vatek Çevre Teknolojileri isimli fabrikanın çatısında bulunan jeneratörde yangın çıktı. Fabrikanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Fabrikanın kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiye ekipleri kepenkleri keserek içeriye girdi. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın fabrikaya sirayet etmeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.