Arıza ve kayıplara sebep olan içme suyu hatları yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve ilçesinde arıza ve kayıplara sebep olan içme suyu hatlarını yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı çalışmaları çerçevesinde kayıp ve kaçaklarının önüne geçiyor. Geyve Tepecikler Mahallesi’nde eskiyen ve bu sebeple arıza ile kaçakları olan hatlar son teknoloji cihazlar sayesinde tespit edilerek, anında yenileniyor. Bölgede yoğun şekilde çalışan ekipler sayesinde kaliteli içme suyunun bir damlasının dahi ziyan olmasına müsaade edilmiyor.