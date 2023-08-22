Arıza yapan kamyonet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet arıza sonucu alev aldı. Hızla büyüyen alevler kameralara yansırken, şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Arıza yapan kamyonet alev alev yandı
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Bursa’da seyir halindeki bir kamyonet arıza sonucu alev aldı. Hızla büyüyen alevler kameralara yansırken, şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle otoban mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet karayolunda ilerlerken motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücü kamyoneti yol kenarına çekerek uzaklaştı. Büyüyen alevler hızla sardığı kamyoneti kullanılamaz hale getirdi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, kamyoneti müdahale ederek söndürdü.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kamyonetin alev alev yanma anı ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.