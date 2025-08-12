Arıza yapan uçak Hezarfen Havalimanı'na iniş yaptı

Antalya’dan kalkan hafif sınıf uçağın ön dikmesinde arıza meydana geldi. Bir süre havada tur atan uçak, Hezarfen Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya’dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluştu. Bunun üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını bildirdi. Pilot, Hezarfen Havalimanı’na iniş yapmak istediğini, gerekmesi halinde Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini ifade etti. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde bir süre tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Amfibi uçak, saat 12.30’da Hezarfen Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.