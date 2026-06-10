Arızalanan kamyona çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’da İzmir-İstanbul Otoyolu Mudanya-Geçit Kavşağı’nda meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Mudanya-Geçit Kavşağı mevkisinde arızalanan bir kamyon emniyet şeridine çekilerek durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan bir tır, emniyet şeridindeki kamyonu fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından aynı yönde ilerleyen iki ticari araç da duramayarak kazaya karışan kamyona çarptı. Zincirleme kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Bursa Mudanya-Geçit Kavşağı mevkisinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.