Arızalanan otomobili trafik polisleri yağmurun altında itti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin, trafik polisleri tarafından yağmur altında itilme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arızalanan otomobili trafik polisleri yağmurun altında itti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobilin, trafik polisleri tarafından yağmur altında itilme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şeker Mahalle’de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil arızalandı. Durumu fark eden trafik polisleri, yağışın etkisiyle yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak için otomobili bir süre iterek sürücüye yardımcı oldu. Trafik polislerinin yağmur altında gösterdiği duyarlılık takdir toplarken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

MDK
MDK
MDK
MDK