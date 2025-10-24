Arkadan çarptığı otomobil takla attı: 4 yaralı

Sancaktepe’de gece saatlerinde hızlı seyreden otomobil, öndeki otomobile çarparak takla atmasına neden oldu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, 02.15’te TEM Otoyolu Samandıra mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hızla seyretmekte olan 34 HVD 517 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyreden 34 EFT 223 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.