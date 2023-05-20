Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Bir çocuk hayatını kaybetti.

Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Şafak Parkı’nda meydana geldi. İddialara göre, sabah kavga eden iki öğrenci okuldan sonra parkta buluşmak üzere sözleşti. Çocuklardan birisi evden bıçak getirerek Utku B.’yi 4 yerinden bıçakladı. Yaralı çocuk Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılırken müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.