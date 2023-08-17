Arkadaşı tarafından silahla vurulan sürücü, yaralı halde 30 kilometre kaçtı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, otomobil içerisindeki arkadaşına silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan sürücü de can havliyle araçla yaklaşık 30 kilometre kaçtı. Sürücünün durumu eşine haber vermesiyle yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 SA 267 otomobilde oturan sürücü F.S. (42) ile arkadaşı S.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E. tabancasını çıkardı. Aralarında çıkan arbedede silah patladı. F.S. silahtan çıkan kurşunla çenesinden yaralanırken, S.E. ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan sürücü de can havliyle olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Yaralı şekilde Gölcük ilçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi’ne kadar gelen F.S., eşini arayarak yaralandığını bildirdi. F.S.’nin eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.