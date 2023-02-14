Arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen genç hayata tutunamadı

Antalya’da arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan arkadaşının ise ifadesinde, “Tabanca ile birlikte fotoğraf çekiyorduk. Tabanca birden patladı. Ne yapacağımı bilemedim” dediği öğrenildi.

Olay, Pazar günü 17.15 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.O.T., tabancasıyla oynarken arkadaşı Azad Altay’ı alnından vurdu. Ağır yaralanan genç için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Sağlık çalışanları tarafından özel hastanede tedaviye alınan genç, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Altay’ın, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, gencin arkadaşını gözaltına aldı. E.O.T.’nin, "Tabanca ile birlikte fotoğraf çekiyorduk. Tabanca birden patladı. Ne yapacağımı bilemedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.