Arkadaşının kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde arkadaşının kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde arkadaşının kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köyde Şakir A.’nın (49) kestiği ağaç Muzaffer Orkan’ın (64) üzerine devrildi. Muzaffer Orkan olay yerine gelen 112 acil çağrı ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat işlemleri başladı.