Arkadaşları ile çay içerken dehşeti yaşadı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çay içtiği esnada nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin hedefi olan 47 yaşındaki iki çocuk babası Hakan Mutlu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Mutlu, “Vücudumdaki ağrıları anlatamam, ben bu kadar ucuz kurtulamayabilirdim. Bunun için poligonlar var gidip orada silah atsınlar” dedi.

Sakarya’da eğlence adı altında havaya sıkılan mermi bir kişinin daha yaralanmasına sebep oldu. Olay, 30 Temmuz Pazar günü akşam saat 18.42 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki Hakan Mutlu, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Hisar Sokak üzerinde bulunan bir işletmede arkadaşları ile birlikte çay içmek için buluştu. Mutlu, arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği esnada dehşeti yaşadı. Nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği Hakan Mutlu yaralandı. Yaralı vatandaşa ilk müdahalesi bölgede bulunan özel bir hastanede yapıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ve tedavisi gerçekleştirilen Mutlu, burada 1 gece müşahede altında tutuldu. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Mermi isabet etti yerinden fırladı

Yaşanan talihsiz olay ise işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, arkadaşları ile birlikte oturduğu esnada yorgun merminin isabet ettiği vatandaşın bir anda yerinden fırladığı görüldü. Daha sonrasında üzerindeki kıyafeti çıkararak can havli ile sağa sola koşuşturan vatandaşın etrafında kalabalığın toplandığı anlar görüntülere yansıdı.

“İlk başta bir şey ısırdı sandım”

7-8 el silah atışı olduktan yaklaşık bir dakika sonra vücuduna yorgun merminin isabet ettiğini ifade eden Hakan Mutlu, “Pazar günü arkadaşlarımla çay içerken 7-8 silah atışı oldu ve yaklaşık bir dakika sonra mermi sırtımdan, kürek kemiğime girdi. Ben ilk başta bir şey ısırdı sandım. Daha sonrasında ne olduğunu anladık zaten. O bölgede özel bir hastane vardı ilk müdahale orada gerçekleştirildi, daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüm. Polis ekipleri konuya ilişkin gerekli çalışmaları başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde de görüldüğü üzere biraz eğik duruyorum, hafif dik dursaydım belki de şuanda daha büyük sorunlarla uğraşıyor olacaktım. Belki de hayatta olmayacaktım” dedi.

“Bu kadar ucuz kurtulamayabilirdim”

Silahların, poligonlarda atılması gerektiğine değinen Mutlu, “Bu olay maalesef ülkemizin her yerinde oluyor. Olmaması lazım. Orada çocuklarda var çok. Bu bana değil de bir çocuğun başına da isabet edebilirdi. Veya ben de bu kadar ucuz kurtulamayabilirdim. Bunun atılacak yerleri var poligonlar var, silah atılacak belirli yerler var. Gidip orada denesinler silah atışlarını. Vücudumdaki ağrıları anlatamam, geçmeyen ağrı ve ateşim var. Basite alınacak bir şey değil, lütfen silah atmayın havaya. Düğün vardı muhtemelen orada, araştırılacak ve ben bulunmasını kesinlikle istiyorum” diye konuştu.

“Bir tane yavrum var, ona bir şey olsa ne olacaktı”

Hakan Mutlu’nun 65 yaşındaki annesi Yıldız Mutlu ise, “Bu olayların son bulmasını istiyorum. Artık yeter desinler. Silah seslerinden balkonlara çıkamaz hale geldik. Canımızı, kime emanet edeceğiz biz. Kör kurşunla benim oğlum az kalsın canından olacaktı. Pazar gününden beri ne yaptığımız bilmiyoruz. Dur desinler artık bu olaylara. Ben hala kendimde değilim şoktayım. Benim bir tane yavrum var, ona bir şey olsa ne olacaktı. Ben o günden beri ağlayamadım, şoktayım. Çocuğuma bir şey olsa bugün ikinci günü olacaktı” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.