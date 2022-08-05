Arkadaşlıklarının 60. yılında Silivri’de buluştular

1962 yılında Sultanahmet Sanat Okulundan mezun olan Orhan Selvi, Sabri Becerik, Cemil Kezer, Vedat Nurgül, Abdurrahman Derman, Hikmet Satar ve Gürol Gür ,60 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Silivri Öğretmenevinde buluşarak okul günlerini yad eden grup adına konuşan Makine Mühendisi Orhan Selvi “Mezun olduktan sonra uzunca bir süre buluşamadık. Daha sonra geleneksel olarak buluşma kararı verdik. Her yıl bir araya gelip eski günleri yad edip sohbetler ediyoruz. Bu yıl da arkadaşımız Gürol Gür’ün misafiri olduk. “dedi.