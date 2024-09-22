Arkas, Challenge Cup'ta devam edecek

Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Erkekler Balkan Kupası'nda B Grubu'nu lider bitiren Arkas Spor, A Grubu lideri Bulgar ekibi Beore 2016'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Avrupa'daki yoluna Challenge Cup'ta devam edecek.

Arkas, Challenge Cup'ta devam edecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Erkekler Balkan Kupası’nda B Grubu’nu lider bitiren Arkas Spor, A Grubu lideri Bulgar ekibi Beore 2016’yı 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Avrupa’daki yoluna Challenge Cup’ta devam edecek.

Salon: Alexandros Nikolaisis

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Arkas: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Franck Cordeiro, Burakhan Tosun (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Onur Ulaş Topbaşlı)

Beroe 2016: Velichkov, Hanusek, Latunov, Telkiysky, Bairev, Zhelev (Karakashev, Delancy, Ivanov)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 74 dakika (26, 23, 25)