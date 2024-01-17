Arkas Spor çeyrek finalde
Arkas Spor, CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off Turu ikinci maçında İspanya'nın Rio Duero Soria takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Arkas Spor, CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off Turu ikinci maçında İspanya’nın Rio Duero Soria takımını 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ertuğrul Gazi Metin, Efe Mandıracı, Gyorgy Grozer, Nikolay Kartev, Nicholas Hoag (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı, Jordan Canham, Gökçen Yüksel, Ulaş Topbaşlı)
Rio Duero Soria: Domenech Tous, Lorente Lopez, Villalba Zamorano, Fabian Flores, Bruno Cunha, Olalla Gomez (San Martin, Jimenez Abeytua, Sanchis Pellicer, Esteban Salvador, Santiago Aulisi)
Setler: 25-22, 25-20, 25-23
Süre: 73 dakika (23, 24, 26)