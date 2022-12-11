Arkaz, 'Hiç kimse Türk Milletinin öfkesiyle alay etmesin'

Konuşmasında İç İşleri Bakanlığının terörle mücadelesinede değinen MHP'li Arkaz, "İçişleri Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasında, Cumhur İttifakı var, Büyük Türk Milleti var. Hiç kimse Türk Milletinin öfkesiyle alay etmesin, milli öfkeyi hafife almasın. Türk Milleti ayağa bir kere kalkar, ikincisi olmaz" ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmanın tam metni:

"Saygıdeğer Bakanlarım, Değerli Milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

2019’un Aralık ayında dünyada Coronavirüs Çin’de ilk görüldüğünde,

Sayın Bakanımızın üstün gayretleri ve becerisiyle, tedbir olarak derhal alanında uzman hekimlerden oluşan bir, bilim kurulu oluşturdu. Burası çok önemlidir, ve dünyada ilktir.

Bilimsel bir çalışma yapıldı, çünkü tıp bilimdir. Hastanelerimizde ve sağlık camiamızda gerekli hazırlıklar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Pandemide başarılı olmuştur.

Bu hazırlıklar sayesinde, biz, Avrupa ve ABD gibi hastalarımıza, genç-yaşlı, zengin-fakir ayrımı yapmadık. Hastalarımızı sokaklarda parklarda yatırmadık. Hatta yurtdışından gelen hastalara da baktık. Sağlık çalışanlarımız hastalarının başından bir an olsun ayrılmadılar.

Evlerine gidemediler, otellerde kaldılar, hasta oldular, yoğun bakımlara girdiler ve şehit oldular. Bu mücadele sürecinde kaybettiğimiz, Prof. Dr. Murat Dilmener, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Prof. Dr. Feriha Öz ve nice isimsiz kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu süreçte, 2 ay gibi kısa bir sürede, İstanbul’da, Atatürk Havalimanı’nda ve Sancaktepe’de 2 adet pandemi hastanesi yapıldı. Dünyada kendi aşısını bulan ilk 9 ülkeden biriyiz. Devletimiz de bu mücadeleye büyük destek verdi. Yıllardan beri ithal ettiğimiz VANTİLATÖR cihazını, Covid’de olmazsa olmaz olan HI- FLOW cihazını da aynı şekilde 15 günde ürettik ve kullanmaya başladık. Bu iki cihazı da ihtiyacı olan ülkelere hibe ettik. Dünya sağlık örgütü ve sağlık camiası verdiğimiz mücadeleyi gıptayla seyretti ve seyretmeye de devam ediyor.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri,

Türkiye Dünya’nın sağlık merkezi olmuştur. Bu yıl tedavi için yurtdışından gelen hasta sayısı 1 MİLYON. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne göre Türkiye, Dünya’da ilk sıralardadır. Avrupalılara, tedavi için neden Türkiye’ye geldiklerini sorduğumuzda, Daha doğru teşhis, daha çabuk tedavi ve daha iyi hizmet olduğunu söylüyorlar. Türkiye’nin sağlıktaki gücü tartışılmaz bir gerçekliktir; Türkiye’de şu anda 1 BUÇUK MİLYON Sağlık ordusu var, 170 BİN küsür doktorumuz görev yapıyor, 560’ı özel, 20’si şehir olmak üzere 1550 hastanemiz var. 25 Bin yoğun bakım yatağımız, 300 Bin hasta yatağımız var.

Bu yıl an itibarıyla 18 BİN 400 hekimimiz mezun olmuştur, hedefimiz 25 BİN. 126 Tıp Fakültemiz var. Avrupa’da ve ABD’de olduğu gibi doktor başına 500 kişi düşüyor.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri,

Devlet ve Üniversite Hastanelerindeki ücretsiz sağlık hizmetlerinden bahsetmek istiyorum; Doğum ücretsiz, Doğan çocuk 18 yaşına gelene kadar bakımı aşılar dahil devlete ait, Yoğun bakım ücretsiz, Acil tedaviler ücretsiz, KVC ücretsiz, Yanık tedavileri ücretsiz, Onkoloji ücretsiz, Aşılar ücretsiz,Diyaliz ücretsiz, Organ nakli ücretsiz Ambulans hizmetleri ücretsiz ki bu hizmet Avrupa’da ve Amerika’daki en pahalı hizmettir. Böyle bir sağlık sistemi, böyle bir hizmet dünyanın neresinde var? Varsa söylesinler ben bilmiyorum.

Türkiye’deki hastanelerimiz 5 yıldızlı otel gibi.

Dolayısıyla Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hemen hepsi sağlık sorunları için Türkiye’ye geliyor.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri,

Artık sarf malzemeler, tıbbi cihazlar, ilaçlar kısacası tıpta kullanılan ürünlerin büyük çoğunluğu yerli ve millidir. Bu ürünleri 150’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Artık ABD’de ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan ameliyatlar ülkemizde de yapılıyor. Büyük ameliyatlar lazerle ve robotik cerrahi sistemiyle yapılıyor. Nöro Navigasyon yöntemiyle, kafatası açılmadan kapalı beyin ameliyatları yapılıyor. BİTİN HART sistemiyle artık kalp ameliyatları da kapalı yapılıyor. Kalp dışarı çıkarılmadan, koltuk altından girilerek 5 tane damar değiştirilebiliyor. Yani baypas ameliyatları kapalı yapılıyor. Bunu birkaç sene önce bize söyleselerdi hayal mi ediyorsunuz derdim. Her şey insan sağlığı için, İNSANLIK için.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;

MALPRAKTİS büyük bir sorundu, Bu konuda ciddi düzenlemeler yapıldı. Bir üst kurul oluşturuldu. Malpraktis konusu çözüldü. SAĞLIKTA ŞİDDET kanayan yaramızdır.

Milletimize yakışmıyor, şiddetle kınıyorum.

Bu konuda cezalar artırıldı, KATALOG SUÇU kapsamına alındı bu sayede sağlıkta şiddet yapan insanlar ağır cezalar alacak, erteleme yok paraya çevirme yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sağlıkta şiddetin karşısındayız ve lanetliyoruz. İLERİ TARİHLİ RANDEVU SORUNU Evet böyle bir sorun var. Sayın Bakanımızla bu konuları konuştuk. İlk etabı 42.000 olmak üzere yardımcı eleman alınıyor. Yeni alınacak personelle doktorun hasta bakma kapasitesi 2 kat artacak. Daha hızlı hizmet verilecek.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri,

Bugün Sağlık Bakanlığı ile beraber İçişleri Bakanlığımızın 2023 Yılı Bütçesi’ni de görüşüyoruz. Türkiye terör belasından 40 yılda 40 BİN insanını kaybetti, 10 BİN şehit verdi.

Bu mücadele Türkiye’ye 2 BUÇUK Trilyon Dolara mal olmuştur. Geçtiğimiz günlerde, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı sonucu yaralanan vatandaşlarımızı hastanelerde defalarca ziyaret ettim. Acil şifalar diliyorum, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle bir vahşet olamaz. Bunlar insan değil. Bu teröristlere misliyle ceza verilmiştir, verilmeye de devam ediyor. Ancak önlerinde, arkalarında, sağlarında, sollarında kim varsa, bunlar hangi indelerse, mağaradalarsa karadan ve havadan mutlak ve mutlak orada imha edilmeleri lazım. Lider Devlet Bahçeli Bey’in dediği gibi; alemde şer tükenmez ise Oğuz’da da er bitmez. Cumhur İttifakı ile beraber, her türlü terörist ve terörizmle ciddi şekilde mücadele ediliyor. Yurt içinde terör bitmiştir. Yurtdışında da teröristler tespit ediliyor ve dünyanın neresinde olursa olsun gereken yapılıyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Göreve geldiği günden itibaren; gece-gündüz, bayram ve tatil demeden görevinin başında duruyor, devlet adamlığı dersi veriyor.

Bizim anlamadığımız bir durum var.

Sayın İçişleri Bakanımıza, teröristler karşı, terörist seviciler karşı, terörün bitmesini istemeyenler karşı, iç-dış ajanlar karşı DA; Ben teröre karşıyım, ülkemi seviyorum diyen bazı kişiler neden karşı bunu anlamış değiliz.

Ancak şunu herkes bilsin ki; İçişleri Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasında, Cumhur İttifakı VAR, Büyük Türk Milleti VAR. Hiçkimse Türk Milletinin öfkesiyle alay etmesin, Milli öfkeyi hafife almasın. Türk Milleti Ayağa bir kere kalkar, İKİNCİSİ OLMAZ!!

Biz ülkücüler, Türk Milliyetçileri ve de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, vatan ve millet için mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve arkasındayız. Bu yıl Güneydoğu’ya yaptığım gezide gördüm ki; Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Mardin bir kültür ve turizm kenti olmuş. Diyarbakır’a 80 Milyar Lira yatırım yapıldı. Başta Sur İlçesi olmak üzere Diyarbakır yeniden imar edilmiştir. Mutlak gidip görülmesi lazım. Mardin’e gelen yerli-yabancı turist sayısı 3 Milyonun ÜZERİNDE!

Mardin’de bir esnaf arkadaş, PKK’nın 2 çocuğundan birini dağa kaçırdığını, Her ay da terör örgütüne yardım diye haraç aldıklarını söyledi. İyi ki devletimiz var, devletimiz var olsun, şu anda çok mutluyuz dedi.

Büyük Türk Milletiyle ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle Allah’ın dışında hiçbir güç baş edemez. Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2023 Yılı Bütçelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurulu Saygıyla selamlıyorum."