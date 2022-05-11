Arkaz kardeşlerden hayır lokması
Arkaz kardeşler babaları Hamdi Arkaz'ın 7. gününde mevlüt okutuldu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz ve Anadolu Hastaneleri Genel Koordinatörü Mustafa Arkaz'ın babaları Hamdi Arkaz'ın vefatının 7. günü dolayısıyla Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde mevlüt okutuldu. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da katıldığı mevlüt sırasında cami önünde vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.
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