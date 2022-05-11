Arkaz kardeşlerden hayır lokması

Arkaz kardeşler babaları Hamdi Arkaz'ın 7. gününde mevlüt okutuldu

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  • 11.05.2022 12:06
  • Güncelleme: 11.05.2022 12:11
Arkaz kardeşlerden hayır lokması
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz ve Anadolu Hastaneleri Genel Koordinatörü Mustafa Arkaz'ın babaları Hamdi Arkaz'ın vefatının 7. günü dolayısıyla Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde mevlüt okutuldu. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da katıldığı mevlüt sırasında cami önünde vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

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SHA Editör
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