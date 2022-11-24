Arkaz MSB bütçesi hakkında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili ve MYK Üyesi Dr. Hayati Arkaz'ın; Milli Savunma Bakanlığı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşma şu şekilde:

Sayın Bakanım, Milletvekili arkadaşlarım, Bakanlığımızın Saygıdeğer Bürokratları, Basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli misafirler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Millî Savunma Bakanlığı'nın 2023 Yılı Bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.

15 Temmuz 2016’da kurulan Cumhur İttifakı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı tutumuyla beraber teröristler, Türkiye sınırları içinde kazdıkları hendek ve çukurlara gömülmüştür, gömülmeye de devam ediyorlar.

Sadece yurt içinde değil yurt dışında da, özellikle Irak’ın Kuzeyi ve Suriye’nin Kuzeyinde teröristlere karşı aynı mücadele verilmektedir.

Bu mücadele son terörist yok edilene kadar sürecektir.

PKK Terör örgütü bebek ve kadın katili, askerimizi ve polisimizi sırtından vuran, insan, silah, enerji ve uyuşturucu kaçakçısı, emperyalizmin maşasıdır, katiller sürüsüdür.

Bu terör örgütü yurt içinde bitmiştir.

Yurt dışında da görüldüğü her yerde imha edilecektir.

Kim destek oluyorsa, arkasındakim duruyorsa ve de kim yardım ediyorsa, onlara da gereken ne varsa yapılacaktır.

Türk Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle Allah’ın dışında hiçbir güç baş edemez.

Bu vatan için çok bedel ödedik, ödemeye de devam ediyoruz.

Biz ülkücüler vatan hainlerini gözünden tanırız.

Haine merhamet vatana, millete ve devlete yapılan en büyük ihanettir.

Teröriste terörist diyemeyen kim varsa teröristin ta kendisi, alasıdır.

Herkes şunu iyi bilmelidir ki; Bu memleketin sınırları cetvelle değil milletimizin kanıyla çizilmiştir.

Bütün dünyanın muhalefetliğine rağmen Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatanda hakkımız, hukukumuz vardır ve de orada gaz aramaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Kıbrıs artık 2 devlettir. Kapalı Maraş’ı açtık.

Libya’yı başta Fransa olmak üzere emperyalistlere teslim etmedik.

Batı komşumuz Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur. Daha fazla şımarırsa ecdatlarına ne yaptıysak aynısını yine yaparız.

Karabağ’da 28 yıllık işgale 44 günde son verdik. Bu bir Türk yumruğudur.

O Türk Yumruğu sadece Ermeni çetelerine vurulmamıştır, başta Fransa olmak üzere tüm emperyalistlerin suratında patlamıştır.

Kısacası Türkiye artık;

Denizlerde doğal kaynak ararken de,

Teröre karşı sınır ötesi operasyon yaparken de,

Kapalı Maraş’ı açarken de,

Ayasofya’yı açarken de,

Kendi yerli otomobilini üretirken de, kimseden icazet almamıştır.

Şanlıurfa, Mardin, Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır bir tarih, kültür ve turizm merkezi haline gelmiştir.

Diyarbakır ve diğer illerimize yapılan yatırımları mutlakgörmek lazım.

Sadece Diyarbakır’a başta Sur olmak üzere 80 Milyar TL yatırım yapılmıştır.

Terör örgütü PKK hain yüzünü en son İstiklal Caddesi’nde gösterdi; 6 Vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 81 vatandaşımız yaralandı.

Pençe Kılıç Operasyonu’yla 180 terörist etkisiz hale getirildi ve Türk Milleti’nin kanı yerde bırakılmadı.

Vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen kanın hesabını damla damla sorma vaktidir.

Teröristlerin görüldüğü yerde başları eziliyor, ezilmeye de devam edecek.

Sadece hava harekâtıyla kalınmayacak, gerekirse karadan da harekât yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz operasyonları destekliyoruz ve yanındayız.

Biz 53 yıldır vatanın, milletin ve devletin birliğinin, beraberliğinin ve bütünlüğünün hep yanında olduk.

En alt rütbeden en üst rütbeye kadar terörle mücadele eden Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri Personelimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Sayın Bakanımıza ve Bakanlık bürokratlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum, kolaylıklardiliyorum, Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor; heyetinizi saygıyla selamlıyorum.