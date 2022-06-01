Arkazlar MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili ve Anadolu Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hayati Arkaz, kardeşi MHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Mustafa Arkaz ve oğlu Burak Arkaz ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Görüşmeden sonra sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunan Hayati Arkaz; “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret ederek; emir ve talimatlarını aldık. Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.