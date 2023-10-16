Arkeoloji hiç bu kadar eğlenceli olmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkeoloji Festivali (Arkeofest), iki gün boyunca her yaştan tarih meraklısını 8 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde buluşturdu. Sikke basımından demir dövmeye kadar 37 farklı atölyede tarihe yolculuk yapan katılımcılar, Rafadan Tayfa ekibinin gösterisiyle de keyifli bir gün geçirdi.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları çerçevesinde Türkiye’de örnek çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 bin 500 yıllık Arkeopark’ta şehrin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza attı. Türkiye’nin ilk arkeoloji festivali olma özelliği taşıyan ve ilki 2020 yılında yapılan Arkeoloji Festivali’nin üçüncüsü Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi’nde düzenlendi. Şehir içinden ve şehir dışından birçok vatandaşın büyük ilgi gösterdiği festival, 7’den 70’e her kesime hitap eden eğlenceli aktivitelere imza attı.

Tarihi bölgede hazırlanan stantları gezen katılımcılar, restorasyon, kilden çömlek yapımı, çarkta çömlek yapımı, kağıt atölyesi, fosil kolye yapımı, kalıp baskı, mancınık yapımı, güneş saati yapımı, ilkel el matkabı, sikke basım, mandal kukla, çini boyama, Hitit çivi yazısı, kumaş boyama, doğada ateş başlatma gibi birçok deneyimi keyifle yaşadı. Aileleriyle festivale katılan çocuklar ise tekstil baskı, çömlekçi çarkı, çatlak yumurta boyama, kâğıt atölyesi, boyama, hazine avı gibi faaliyetlerle unutamayacakları bir gün geçirdi. Uzman personeller eşliğinde arkeoloji kazı yapan çocuklar, toprak altından buldukları çömlekleri büyük bir mutlulukla çıkardı. Alan içerisinde hazırlanan drama atölyeleriyle arkeoloji tutkunları zamanda yolculuk yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da festival alanını gezip, atölye çalışmalarında çocuklara eşlik etti. BESAŞ standında çocuklarla birlikte ekmek hamuru hazırlayan Başkan Aktaş, fırının başında ekmeklerin pişme aşamasını da takip etti. Uygarlıklar beşiği Bursa ve çevresinin, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın medeniyet birikiminin en önemli göstergelerinden biri de Aktopraklıkta gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Arkeopark, bir açık hava müzesi olarak, kentin kültürel mirasına ve 8 bin 500 yıl öncesine uzanan köklü arkeolojik değerlerine şahit olma şansı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana Aktopraklık Höyük kazılarına sağladığımız desteği, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Arkeofest etkinliği ile sürdürüyoruz. Festival, ülkemizin ilk ve tek arkeoloji festivali olması açısından büyük önem taşıyor. Bu yıl Türkiye’deki farklı kurum, kuruluş ve müzelerden 37 arkeoloji atölyesi ile etkinliğimizi zenginleştirdik. Festivali, her yaştan misafirimize hitap edecek şekilde planlayıp çocuklara, gençlere ve yetişkin ziyaretçilere özel atölyeler hazırladık. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen ve iki gün boyunca bizi burada yalnız bırakmayan tüm arkeoloji meraklılarına teşekkür ederim” dedi.