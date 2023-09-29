Armut Festivali'ne 'Tatlı' başlangıç

Gürsu Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Armut Festivali’nin 24.’sü Bursa merkezindeki renkli etkinlikle başladı.

Bursa Ulu Cami’de Cuma namazı çıkışı kurulan stand üzerinde, Bursalılara Gürsu’nun en güzel ve özel ürünü armut dağıtıldı. Üç gün süren ve birbirinden farklı etkinlikleri içeren festivalin ilk etkinliği dünyaca ünlü tescilli Gürsu armudunun tadımı ile başladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsulu Muhtarlar, Gürsu Belediyesi Meclis Üyeleri kurulan büyük armut standında vatandaşlara armut ikramında bulundu.

Tüm Bursalıları festivale davet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Coğrafi işaret tescilli Gürsu armudumuzu ikram ile başladığımız festivalimizde üç gün boyunca ilçe içinden ve dışından misafir ağırlayacağız. Türkiye’nin en iyi armutlarını Gürsulu çiftçilerimiz üretiyor. Burası Türkiye’nin armut bahçesi. Biz bu festival ile hem önemli bir markamızı hak ettiği şekilde temsil ediyor, hem de çiftçimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Ben tüm hemşehrilerimizi festival coşkumuzu beraber yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Kaliteli ve özel lezzetli Gürsu armuduna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hem tadım yaptı, hem de ev halkına armut götürmeyi ihmal etmedi.

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Ziraat Odası ve Gürsulu üreticilerin destekleri ile düzenlenen Gürsu 24. Kültür Sanat ve Armut Festivali 29 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında Gürsu’da konser ve etkinliklerle devam edecek.