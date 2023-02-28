Armutalan kültür merkezi açılışa hazır

Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi’ne Kültür Merkezi kazandırmak için çalışmalarını tamamladı. “Geleneksel Gürcü Mimarisi” örnek alınarak yapılan merkez hizmet vermeye başladı.

Karesi Belediyesi, ilçenin sanat ve kültürel faaliyetlerini zenginleştirme çalışmalarına devam ediyor. Hazırladığı projeler ve yaptığı çalışmalar ile ilçenin kültürel değerlerine sahip çıkan Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi’ne Kültür Merkezi kazandırmak için başladığı çalışmaları tamamladı. Kullanıma başlanan kültür merkezi, "Geleneksel Gürcü Mimarisi" örnek alınarak tasarlandı.

Armutalan Mahallesi’nde Karesi Belediyesi’ne ait bin 361 metrekare yüzölçüme sahip arsa üzerinde yapılacak olan kültür merkezi 2 katlı ve toplam 742 metrekare büyüklüğünde inşa edildi. Kültür Merkezi’nin, 1. katında misafir odaları, muhtar odası, doktor odası ve köy dernek odası ile 2. katında 300 kişilik toplantı salonu bulunuyor.

Başkan Orkan: “Kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyoruz”

Karesi Belediyesi’nin yaptığı projeler ve çalışmalar ile ilçeye değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, insan odaklı hizmet ettiklerinin belirtti. Karesi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkate çeken Başkan Orkan, “Çalışmalarımızla çehresi değişen, daha da güzelleşen ilçemizde, Yıldırım Beyazıt İmarethanesi, Atatürk Kültür Evi, Karesi Bey Türbesi gibi tarihi ve kültürel yapılarımızı kentimize kazandırdık, kazandırıyoruz. Bu hizmet, Sadece bir kültür merkezinden ibaret değil. Yeni şehircilik anlayışımızın, İnsan odaklı mimarinin de güzel bir eseri. İnşallah yeni merkezimizde, yine güzelliğin sesi yankılanacak. Neşenin, huzurun, esenliğin sesi duyulacak” dedi.