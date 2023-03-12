Armutçuk'taki pazaryeri girişine 'Akıllı Kavşak'

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yerli halkın “Armutçuk” ismiyle de hatırladığı Aliçetinkaya Mahallesi’nde, Pazar günleri kurulan kapalı pazaryeri sapağına Ayvalık Belediyesi tarafından akıllı kavşak yapılacak.

Cunda Adası ile Ayvalık Merkez’e giden yolların kesiştiği kontrolsüz kavşak bugüne kadar ilçede en fazla trafik kazasının meydana geldiği nokta olarak bilinirken, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla sapağa yapılacak olan akıllı kavşak sayesinde söz konusu bölgenin hem yaya hem de araç geçişleri açısından son derece güvenli bir hale getirilmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmalar öncesinde akıllı kavşağın yapılacağı bölgede başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ergin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayvalık ulaşımında kronikleşen sorunlarından biri olan Armutçuk Pazaryeri sapağında ulaşımı rahatlatmak, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla akıllı kavşak yapım çalışmalarına başladıklarını aktaran Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Sık kullanılan alanlardan biri olan ve yenilenen Armutçuk Sahil mevkii, İtfaiye ile Kırlangıç Akıllı Kavşağı’nın ulaşım ayaklarından biri olan Pazaryeri Kavşağının tamamlanmasıyla bölgede yaşanan trafik sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşacak” dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Ayvalık’ın yıllardır süregelen kronikleşmiş sorunlarına çözüm ürettiklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Yaya ve trafik yoğunluğu nedeniyle sıklıkla kazaların yaşandığı bu bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla güvenli ve kontrollü geçişlerle olumsuzlukları ortadan kaldırmış olacağız. Dahası, Armutçuk Pazaryeri akıllı kavşağı Ayvalık’ımıza değer katacaktır” diye konuştu.