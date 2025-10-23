Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan Özgür Özel'in iddialarına yanıt

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi ve şahsına yönelik iddialarına belgeleriyle yanıt verdi. Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilçeye yıllardır hizmet getirmediğini belirterek, "Biz bu ilçede kendi imkanlarımızla hizmet üretiyoruz. Vaniköy’deki kaçak yapılara sessiz kalanlar, Arnavutköy’deki yasal çalışmaları dillerine dolamış. Yanlışın üstüne yanlış, iftiranın üstüne iftira" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi ve şahsına yönelik iddialarına belgelerle yanıt verdi. Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Candaroğlu, "Kamuoyunu böyle saçma ve mesnetsiz iddialarla meşgul etmek istemezdik ama ana muhalefetin şaibeli genel müdürünün iftiralarına bir yanıt vermek zorunda kaldık" dedi. Başkan Candaroğlu, açıklamasının başında hukuki süreci de duyurarak, "Baştan söyleyeyim, sana 572 bin liralık iftira davası açıyorum. Üç kuruşluk davalar ucuz geldiğinden olsa gerek, iftira ağzına yuva yaptı" ifadelerini kullandı.

"Asfaltı 2 bin 600 TL’ye aldık, belgeler burada"

Başkan Mustafa Candaroğlu, son günlerde gündeme getirilen asfalt alım fiyatlarıyla ilgili iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kim, nereden 6 bin 500 TL’yi uydurmuş çok merak ediyorum. Biz bu asfaltı 2 bin 600 TL’ye aldık. Serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 TL’ye mal ettik. İşte belgesi burada" dedi. Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı boyunca Arnavutköy’e bir metre asfalt dahi dökmediğini vurgulayarak, "İBB bu ilçeye 1 metre asfalt dökmediği için yolları yapmak bize düştü. Ama sadece alımla iş bitmiyor. Şimdi kendi asfalt üretim tesisimizi kuruyorum. Gelecek ay hizmete alıyoruz. Yüreğin varsa gel Özgür Bey, tesis nasıl olurmuş, hizmet nasıl üretilirmiş yerinde gör. Biz İstanbul’un en düşük fiyatlı ihalelerini yaparken, siz İSFALT’ın alengirli ihalelerine bir bakın; kimlere, hangi yöntemle verildiğini araştırın" diye konuştu.

"Boğaz’daki kaçak villalara ses çıkarmayanlar Arnavutköy’e ders vermeye kalkıyor"

"Ah Özgür Bey ah kim veriyor sana bu akılları bilmiyorum ama soyadım dahil söylediğin her şey yanlış. Ben Candarlıoğlu değil, Candaroğlu’yum. Zamanla öğrenirsin" diyen Başkan Candaroğlu, Yeşilbayır’daki imar iddialarına da değindi. Yeşilbayır’daki 10 bin 835 ada 2 parselin tespitini yapan, savcılığa bildiren, kaçak eklemeleri yıktıran ekibin bizzat kendi ekipleri olduğunu belirten Başkan Candaroğlu, "Hepsinin belgesi elimizde. Fotoğraflarıyla savcılığa ileten de bizim ekip. Boğaz’da kaçak villaları yıkmamak için direnen, Vaniköy’deki malikanelerin kapısına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dayanana kadar susan kimdi? Orada sessiz kalanlar, bugün bize ders vermeye kalkıyor" dedi.

"50 yıldır Arnavutköy’de yaşıyorum"

Kişisel mülkiyetine dair iddiaları da net bir dille yalanlayan Başkan Candaroğlu, "Evimin çatısından, penceresinden, manzarasından bahsediyor. Buraları belediye başkanı olmadan çok önce aldım. Biz buraya yeni gelmedik; 50 yıldır Arnavutköy’deyiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan, söz konusu yapının 150 metrekare taban oturumuna sahip olduğunu belirterek, "Silivri’deki şahsın Boğaz’a nazır malikanesinin garajı kadar bile değil. Ben Sarıyer’de üç villa almadım, birilerine malikanelerimi döşetmedim. İBB geldi, santim santim ölçtü, bir usulsüzlük bulamadı. İşte belgesi" dedi.

"Arazide kamu zararı aksine 27 milyon TL kamu karı var"

Hadımköy Sanayi Sitesindeki arsa satışına ilişkin iddialara da açıklık getiren Başkan Candaroğlu, "Belediye fiyat belirlemez, SPK lisanslı değerleme firmaları belirler. 248 milyon TL değer biçilen arsayı ihalede 275 milyona sattık. Yani kamu zararı değil, aksine 27 milyon TL kamu karı var" dedi. Candaroğlu, "Biz şeffafız, her kuruşun hesabını veririz. Ama iftirayla, algıyla siyaset olmaz" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

İmrahor’daki yıkımlar üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Candaroğlu, "Bir yandan kaçak yerleri yıkmadığımızı söylüyorlar, diğer yandan yıktıklarımız için eleştiriyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Deprem gerçeği ortadayken, kaçak yapıyla mücadele etmeyeceğiz de ne yapacağız?" ifadelerini kullandı. Candaroğlu, belediyenin başarılarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Asfalt üretim tesisimiz, elektrikli ve ücretsiz otobüslerimiz, borçsuz belediyemiz, 18 ayda 90 eserimiz bazılarını korkuttu. Biz hizmet ettikçe rahatsız oluyorlar. Ama Arnavutköy’ün yolunu, meydanını, parkını, tesisini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yanlış üstüne yanlış, iftira üstüne iftira"

Başkan Candaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu iftiralar bana bir fıkrayı hatırlattı. Çocuğu olmayan Hz. Davut, Allah’a dua etmiş: ‘Ya Rabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim.’ Dua tutmuş, kızı olmuş, adını Ayşe koymuş. Vakit gelince Hz. Davut kızı yatırmış, tam kesecekken Azrail bir keçiyle çıkagelmiş: ‘Kızı bırak, bunu kes’ demiş. Dinleyenlerden biri dayanamamış: ‘Yahu bunun neresini düzelteyim; Hz. Davut değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, kurban edilen de keçi değil koç’ demiş. İşte bu iddialar da tam öyle. Yanlışın üstüne yanlış, iftiranın üstüne iftira."

Toplantı sonunda Candaroğlu, iddialara ilişkin belgeleri basın mensuplarıyla paylaşarak, "Biz lafla değil belgeyle konuşuruz" ifadelerini kullandı.