Arnavutköy Belediye'nin keyfi yerinde 3-1

TFF 3. Lig 1. Grupta zirve mücadelesi içinde olan Arnavutköy Belediyespor evinde ağırladığı Kelkit Belediyespor'u ikinci yarı birbiri ardına bulduğu gollerle 3-1 yendi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.04.2022 17:13
  • Güncelleme: 06.04.2022 17:13
Arnavutköy Belediye'nin keyfi yerinde 3-1
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Arnavutköy Bolluca Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası tam bir güç savaşı içinde yaşanan mücadelede ev sahibi Arnavutköy takımı sonuca ikinci yarı usta ayaklarının attığı gollerle gitti. Maça her iki takımda kontrolü başladı. Müsabakanın 26.dakikasında Kelkit takımı Hamit Bayraktar ile 1-0 öne geçti. atılan bu golle ilk yarı konuk takımın üstünlüğü ile noktalandı. İkinci yarı oyuna denge getiren taraf Arnavutköy oldu. Maçta 59. dakikada Kelkitli oyuncu Köksal Ayaydın ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. 80. dakikada Arnavutköy takımı Çağrı Yasak’ın attığı golle durumu 1-1 yaptı. 87. dakikada Arnavutköylü oyuncu Kerem Kılıç kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 90. dakikasında Mert Caymaz penaltıdan attığı golle durumu Arnavutköy lehine 2-1 yaptı. Maçta uzatmalarda 90+4. dakikada Enes Bakal golünü attı ve maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti. Arnavutköy bu skorla puanını 53 yaparak grupta üçüncülüğünü sürdürürken Kelkit takımı ise 42 puanda kalarak grupta dokuzuncu sırada kaldı.
 ENGİN AKIN
 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

4
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

5
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

6
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı