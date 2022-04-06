Arnavutköy Belediye'nin keyfi yerinde 3-1

Arnavutköy Bolluca Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası tam bir güç savaşı içinde yaşanan mücadelede ev sahibi Arnavutköy takımı sonuca ikinci yarı usta ayaklarının attığı gollerle gitti. Maça her iki takımda kontrolü başladı. Müsabakanın 26.dakikasında Kelkit takımı Hamit Bayraktar ile 1-0 öne geçti. atılan bu golle ilk yarı konuk takımın üstünlüğü ile noktalandı. İkinci yarı oyuna denge getiren taraf Arnavutköy oldu. Maçta 59. dakikada Kelkitli oyuncu Köksal Ayaydın ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. 80. dakikada Arnavutköy takımı Çağrı Yasak’ın attığı golle durumu 1-1 yaptı. 87. dakikada Arnavutköylü oyuncu Kerem Kılıç kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 90. dakikasında Mert Caymaz penaltıdan attığı golle durumu Arnavutköy lehine 2-1 yaptı. Maçta uzatmalarda 90+4. dakikada Enes Bakal golünü attı ve maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti. Arnavutköy bu skorla puanını 53 yaparak grupta üçüncülüğünü sürdürürken Kelkit takımı ise 42 puanda kalarak grupta dokuzuncu sırada kaldı.

ENGİN AKIN

