Arnavutköy Belediyesi afetzedeler için yardım kampanyası başlattı

Arnavutköy Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında afetzedelerin yanında olduğunu hissettirmek ve deprem bölgelerine yardım tır’ı göndermek için hazırlıklara başladı.

Arnavutköy Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan kampanyada; gıda, hijyen malzemesi, bebek bezi, çadır, mont, bot, battaniye ve ısıtıcı gibi gerekli ihtiyaç malzemeleri toplanarak deprem bölgesine ulaştırılacak. ASYAM Taşoluk Binası ve Hadımköy Kapalı Spor Salonu’nda toplanan yardım malzemeleri hızla bölgeye gönderilecek.

Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de deprem sonrası sabahın ilk saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine hareket etmişti. Başkan Haşim Baltacı, ARKUR personeline başarılar dileyerek belediyeden uğurladı.

“Aynı acıları hissediyoruz”

1999 depremini yaşadığını belirten Cem Kenar; “Sabah depremi erken saatlerde öğrenince çok üzüldüm, 1999 depremini yaşayan birisi olarak. Aynı acıları hissediyoruz, Allah hepsinin yardımcısı olsun. Biz de elimizden geldiğince ufak tefek bir şeyler yaptık” dedi.

Türkiye’nin başı sağ olsun diyen Mehmet Çetin; “Bütün herkesin elini taşın altına koyması lazım. Oradaki vatandaşlar bu kış gününde mağdur olmasınlar. Biz elimizden geleni yaptık” şeklinde konuştu.