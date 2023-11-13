Arnavutköy Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine tam destek

Arnavutköy Belediyesi her sene olduğu gibi bu senede ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteğini düzenlenen program ile kulüp yöneticilerine takdim etti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından uzun yıllardır amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmeye devam ediliyor. Bu sene de ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile kulüp yöneticilerine takdim edildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, çok sayıda spor sever ve öğrencilerin katıldığı program yoğun ilgi gördü. Öte yandan programda öğrencilere ünlü sporcu Nihat Kahveci tarafından söyleşide yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisini gören programda amatör spor kulüpleri de faaliyetlerini daha kaliteli yürütebilmek amacıyla malzeme desteklerini aldı.

Program ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Her yıl geleneksel olarak yaptığımız malzeme dağıtımımız için 13 kulüp yöneticimizle bir araya geldik. Sporcularımızın katıldığı etkin bir program oldu. Arnavutköy’de sporcuların sayısal anlamda çokluğu bizi mutlu ediyor. İlgi ve alaka oldukça fazla ancak desteklenmesi gerekiyor biz gerek yıl içinde kullanılan malzeme gerek tesis gerekse ulaşım konusunda ciddi anlamda destekliyoruz. Arnavutköy’ümüzde sporcularımız gerçekten şanslı bunlarla birlikte daha iyi yetişmelerin temin etmek hem de spor severlere daha iyi bir altyapı sunmak adına daha fazla destek ve tesisle sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.