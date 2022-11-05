Arnavutköy Belediyesi'nden köy derneklerine belgesel hediyesi

Arnavutköy Belediyesi, ilçedeki 49 köy derneği için ayrı ayrı hazırladığı belgeseller için lansman düzenledi. Lansmana vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar belgeseli gözyaşlarıyla izledi.

Arnavutköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde "Anadolu’dan Arnavutköy’e" etkinliği çerçevesinde ilçede bulunan hemşehri dernekleri için ayrı ayrı belgesel hazırlandı. Belgeseller tanıtımı için Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmana, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından 49 derneğin temsil ettiği ilçe ve köylerin belgeselleri ayrı ayrı hazırlanarak derneklere dağıtıldı. Belgesel filmlerini izleyen vatandaşlar memleket hasreti giderirken, bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Etkinlikte sahne alan Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz’ın birçok yöreden seslendirdiği türkülerle misafirlere müzik ziyafeti yaşatıldı.

"49 derneğimiz için belgesel hazırladık”

Etkinliğe katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Anadolu’dan aş için iş için Arnavutköy’e gelen ve burada memleket hasretiyle hemşehri derneklerini kuran kardeşlerimizin memleketlerini tanıtmak, derneklerinde, sosyal medyalarında memleketlerini doyasıya seyretmeleri için 15-20 dakikalık belgeseller hazırladık. Çok güzel oldu. 49 derneğimiz için hazırladığımız belgeselleri onlara takdim ettik. İnşallah bu yaptığımız çalışma hemşehrilerimizin memleket hasretine ve memleketimizin birliğine, bütünlüğüne olumlu yünde katkı sağlar diye temenni ediyoruz. Konserimiz Anadolu’nun ezgilerini bu akşamın ruhuna uygun olarak bize sunacak çok güzel bir konser olacak. Anadolu’ya gideceğiz, Anadolu’yu gezeceğiz, her ilimizin, her bölgemizin türküleri ile coşacağız” şeklinde konuştu.

"Bizi memleketimize götürüp hüzünlendirdi, sevindirdi"

Etkinliğe katılan Yusuf Bekel, “Arnavutköy Belediyemizin düzenlediği güzel bir program için buradayız. Teşekkür ediyorum. Bizi memleketimize götürüp hüzünlendirdi, sevindirdi. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.