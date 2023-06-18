Arnavutköy Belediyesi'nden toplu konut atağı

Arnavutköy’de artan nüfus yoğunluğu ve kamu personelinin konaklama ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Vefa Konutları tamamlandı. Projenin ikinci etabında hak sahibi olan vatandaşlara tapuları teslim edildi.

Arnavutköy Belediyesi iştiraki olan ARAŞ ve Nazmi Akpınar Şirketler Grubu, Hadımköy Vefa 2 Konutları’nın yapımını tamamladı. Yaklaşık 6 bin 550 metrekarelik alanda inşa edilen konut projesi, kamu personeline özel olarak tasarlandı. Deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilen konutlar, konforlu ve güvenli bir yaşam sunmayı hedefliyor. Arnavutköy’de son zamanlarda İstanbul Havalimanı gibi devasa yatırımların yapılmasıyla artan nüfus yoğunluğu ile eş değer şekilde artan kamu personelinin konaklama ihtiyacının karşılanması için tasarlanan Vefa Konutları projesinin ikinci projesinde hak sahibi olan vatandaşlara düzenlenen törenle tapuları teslim edildi.

“Büyük bir memnuniyet olduğunu görüyoruz”

Yapılan konutlarla alakalı konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Arnavutköy’de görev yapan kamu personellerimize yönelik daha önce başlatmış olduğumuz bir konut hamlemiz vardı, süreç içerisinde yine onları proje içerisinde tutarak Arnavutköy’de yer edinmek isteyen diğer vatandaşlarımız da dahil ederek bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaklaşık bini aşkın konutu hak sahiplerine teslim etmiş olduk. Devamı olacak, devam eden projelerimiz var. Temel gayemiz burada Arnavutköy’de görev yapan kamu çalışanlarına imkan sağlamak. Büyük bir memnuniyet olduğunu görüyoruz. Bu nedenle etapları oluşturmaya devam ediyoruz. Normal daire satışlarında görmediğimiz beyaz eşyası içerisinde ve nitelikli malzemeler kullanılıyor. Tavan yükseklikleri ve geniş bir hacim oluyor, yapmışken iyisini yapıyoruz. İnşallah satın alan kardeşlerimiz de huzur içerisinde uzunca yıllar burada geçinirler” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda hak sahipleri tapularını yetkililerden teslim aldı.