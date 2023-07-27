Arnavutköy'de 'Mantı Yarışması' düzenlendi

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Mantı Yarışması’nda becerikli kadınlar hünerlerini sergiledi. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede Sinop Mantısı yarışmanın birincisi seçildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar en güzel mantıyı yapmak için yarıştı. Elif Korkmazel’in jüri olarak katıldığı Mantı Yarışması’nda finale kalan 6 mantı çeşidi jüri üyelerinin ve diğer yarışmacıların beğenisine sunuldu. Düzenlenen etkinlikte değerlendirme yapan jüri, Tuğba Güzel’in yaptığı Sinop usulü mantıyı birinci seçti. Yaptığı mantı ile birinci olan Güzel, altın ile ödüllendirilirken yarışmaya katılan tüm hanımlara sürpriz hediyeler verildi.

Sinop usulü mantısı ile birinci seçilen ev hanımı Tuğba Güzel, “Yarışmaya internet sayfasında görerek katıldım ön elemeyi geçtim ve finale kaldım. Sinop Mantısı ile katılarak 2 şekilde sunum yaptım, yiyen herkese afiyet olsun. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.