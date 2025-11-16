Arnavutköy'de 'ses' tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Arnavutköy'de gürültü nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de 'ses' tartışması sopalı kavgaya dönüştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Arnavutköy’de "gürültü" nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülcan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu grup arasında "ses yaptın" tartışması yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sopalarla, tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb