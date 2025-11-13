Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde parkta bisiklet süren 13 yaşındaki çocuk, yaşıtları tarafından gasp edilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen çocuk, saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Orkun Södek, parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet sürdüğü sırada, yanına yaklaşan başka çocuklar tarafından gasp edilmek istendi. Bisikletini vermemek için direnen çocuk, bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocukların park içinde kısa süreli bir kovalamacanın ardından saldırıda bulundukları görüldü.

Yaralı çocuğun abisi Onur Södek, olayın yaşandığı parkta güvenlik önlemi olmamasına tepki göstererek, "Benim evim buraya 5 dakika uzaklıkta. Burası Arnavutköy’ün tam ortasında bir yer. Polislerin de söylediğine göre parkın içini gören bir tane bile kamera yok. Esnafı gezdiğimizde, burada aynı olayların defalarca yaşandığını, saldırganların bulunamadığını söylüyorlar. Bu kişilerin rahatlıkla bu hareketleri yapabildikleri ortada" dedi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.