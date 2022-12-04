Arnavutköy'de 2 bin 137 öğrencinin ailesine 3 bin TL burs

Arnavutköy Belediyesi, öğrencilere eğitim hayatına destek olmak için nakdi destekte bulunuyor. 2 bin 137 üniversite öğrencisinin ailesine 3 bin TL burs verilecek.

Arnavutköy Belediyesi, üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin ailelerine 3 bin TL nakdi destekte bulunuyor. Eğitim desteği almaya hak kazanan aileler için Arnavutköy Belediyesi tarafından Nuri Pakdil Kültür Sanat Merkezi’nde program düzenlendi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve eğitim desteği almaya hak kazanan aileler katıldı. Programa katılan eğitimci yazar Serkan Ekmen de ailelere çocukları üzerinde nasıl bir davranış sergilemeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi. Programda daha önceden eğitim desteği alan öğrencilerin teşekkür videoları yayınlandı.

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2 bin 137 üniversite öğrencisinin eğitim hayatına destek sağlanacak. Taksitlerin ilkinin aralık ayında yatacağı müjdesi Belediye Başkanı Haşim Baltacı tarafından verildi.

“Amacımız öğrenciler ve ailelerine destek olmak”

Başkan Baltacı, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeyi önemsediklerini kaydederek, “Her yıl Arnavutköy’de üniversite eğitimi gören çocukları olan ailelerimize eğitim yardımında bulunuyoruz. Sezon başında almış olduğumuz müracaatları değerlendirerek bu konuda hak kazanan ailelerimize desteklerimiz devam ediyor. Bu yılda 2 bin 137 ailemiz bu haktan yararlandılar inşallah bu senede her bir ailemize 3 bin lira yardım yağmış olacağız. Maksadımız eğitim faaliyetini yürüten çocuklarına bu ailelerimize destek olmak onların yarınlarına katkı sunmak. İnşallah bu yıl yapmış olduğumuz bu yardımlarla, bu işe başladığımız andan itibaren toplamda 20 bin ailemize destek vermiş oluyoruz; bu da ciddi bir imkan olmuş oluyor. Elbette bütün ailelerimizin bütün ihtiyaçlarını göremiyoruz ama kısmen de olsa gençlerimizin eğitimine katkı sunmayı görev addediyoruz. Burada bugün mezun olan öğrencilerimizden de takdir edici sözler duymak bizleri mutlu etti, inşallah onlarda Arnavutköy’ün yarınların imza atacaklar. Biz bugüne kadar ilkokul, orta okul, lise öğrencilerimize kırtasiye malzemeleri gibi yardımlarda bulunuyorduk; bu sene bunu da nakit olarak yapma kararı aldık, inşallah önümüzdeki haftalarda yaklaşık yine 2 bin ailemize böyle bir destek sunup programla ilan edeceğiz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile hareket ettik, okul idarelerimizin tespitlerini dikkate aldık, böylelikle okullarda eğitim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermeyi hedefledik. Allah yarınlarda onları güzel hizmetlerde muvaffak etsin” ifadelerini kullandı.

“Bu aile yardımıyla birlikte o dönemin bütün kitaplarını almıştım”

Yardım alan öğrencilerden avukat Nejat Ulusoy, mutlu olduğunu belirterek, “8 yıldır avukatlık mesleğini icra ediyoruz. 2013 yılında belediyemizin yapmış olduğu

bu faaliyet çerçevesinde benim ailem de üniversite öğrencisi yardımından yararlandı. Bu aile yardımıyla birlikte o dönemin bütün kitaplarını almıştım 3. sınıf öğrencisiydim. Bu vesileyle belediye başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman ifade ettiği gibi öğrencinin zengini olmaz, üniversite öğrencisinin her zaman yardımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu faaliyet bütün öğrencilere ve ailelerine büyük katkı sağlamaktadır kendilerine çok teşekkür ediyoruz, bu imkanlardan faydalandık” dedi.