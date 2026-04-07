Arnavutköy'de 3 çocuk babası kayboldu: Ailesi ve yakınları seferber oldu

Arnavutköy 45 yaşındaki 3 çocuk babası Emin Süner’den 2 gündür haber alınamıyor. Yakınları ve çok sayıda vatandaş bölgede arama çalışması başlatırken, polis ekipleri de kayıp şahsı bulmak için çalışma yürütüyor. Aile ve yakınları ise arama çalışmalarına profesyonel destek verilmesini talep etti.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Emin Süner, 5 Nisan günü akşam saatlerinde kayboldu. Süner’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş büro ekipleri tarafından özel ekip kurularak arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan Süner’in en son görüldüğü sokak ve çevresinde çok sayıda yakını, arkadaşı ve vatandaşın katılımıyla arama çalışmaları sürdürülüyor. Saatlerdir bölgede bulunan kalabalık grup, kendi imkanlarıyla arama yaparken, profesyonel ekip desteği talebinde bulundu.

"Üç çocuğu var, oğlu daha çok küçük"

Kayıp şahsın yakını Süleyman Süner, "Dünden beri gözüme bir gram uyku girmemiş. En son bize verilen bilgi saat bir buçukta savcılıktan ‘nokta tespiti yapıldı’ oldu. Ondan sonra ne iz var ne gelen var ne giden var. Telefon 18:45’e kadar açıktı, sonrası yok. İki gündür haber alamıyoruz. Üç çocuğu var, oğlu daha çok küçük. Sadece bize öncülük yapsınlar, biz de elimizi taşın altına koyalım" dedi.

Bir diğer yakını Ali Akar ise arama çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, "Biz burada toplandık ama arama noktasında tecrübesiziz. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapıyoruz fakat profesyonel desteğe ihtiyacımız var. 24 saat geçtiği halde henüz yeterli bir destek göremedik. Burada bin tane insan var ama ne yapacağını bilmiyor. AFAD, valilik, kaymakamlık ve emniyetten acil destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkililer tarafından kayıp şahsı bulmaya yönelik çalışmaların kurulan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Özel Ekiplerince sürdüğü öğrenildi.