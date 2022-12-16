Arnavutköy'de 50'ye yakın öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Arnavutköy’de yerli malı haftası nedeniyle ortaokul öğrencilerinin evlerinden getirerek yediği yemeklerden 50’ye yakın öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetinde bulununca zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Firdevs Lütfi Orgun Ortaokulu’nda yaşandı. Yerli Malı Hastası nedeni ile öğrencilerin evlerinden getirdiği yemekler öğlen saatlerinde düzenlenen program ile öğrencilere ikram edildi. Öğrenciler yedikleri yemeklerden kısa süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile öğretmenlerine gitti. Çok sayıda öğrencinin aynı problemi yaşadığını fark eden öğretmenleri zehirlenme şüphesiyle sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler ambulanslar ile Arnavutköy Devlet Hastanesi başta olmak üzere civar hastanelere sevk edildi. Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne getirilen ve civar hastanelere kaldırılan yaklaşık 50 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Ben evdeydim karın ağrısı şikayeti ile aradılar okula gittik”

Yeğeni hastaneye kaldırılan Faruk Çeviker, “Ben evdeydim karın ağrısı şikayeti ile aradılar okula gittik çocukları hastaneye getirmişler. Doktorların söylediğine göre kısır ve pastadan olmuş zehirlenme. Yerli malı nedeni ile yapılıyor ama bazı yiyecekler tazeliğini koruyamayabiliyor benim ricam böyle durumların yaşanmaması. Bir sınıf öğrenci buradalar şuanda öğrencilerin tedavisi devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Çoğu karın ağrısı şikayeti ile geldi”

Okulda öğretmen olarak görev yapan Muhlis Çakmak “Hicret Mahallesi’nde bir ortaokulda öğrencilerimiz gıda zehirlenmesi yaşadılar biz hemen ambulansa haber verdik. Velilerimize haber verdik bizlerde buradayız öğrencilerimizin son durumu gayet iyi şuanda. Çoğu karın ağrısı şikayeti ile geldi şuanda dinleniyorlar.” İfadelerini kullandı.

“Biz yemek yerken birden karnımız ağrıdı”

Yediği yemeklerden dolayı zehirlenen öğrencilerden Emir Süleyman Atıkören “Biz yemek yerken birden karnımız ağrıdı ve midemiz bulandı. Öğretmenlerimiz ambulanslara bindirdi bizi biraz fazla yemiş olabiliriz. Hocamızın aracı ile buraya geldik şimdi biraz daha iyiyim ama karnım hala ağrıyor” dedi.