Arnavutköy'de 6. yüzme havuzu temeli atıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan 6.yüzme havuzunun temel atma töreni Bolluca Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi’nde yeni yüzme havuzunun temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ve bölge halkı katılım gösterdi. Arnavutköy’de 6. Olacak olan havuz toplamda bin 250 metrekare kapalı alanı kapsayacak. Alan içerisinde tesis, seyirci tribünleri, antrenör ve sporcu hazırlık odaları, kafeterya ve peyzaj alanları da yer alacak. Temel atma töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, ilçeye yeni değerler kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün burada ilçemizin 6. yüzme havuzunun temellerini atmak için toplandık. İnşallah buradan çok iyi sporcular, şampiyonlar yetişecek" dedi.

Yüzme havuzunun ilçeye katacağı spor imkanları ve bölgedeki genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlaması beklenirken, Arnavutköy Belediyesi projenin tamamlanmasıyla ilgili sürekli olarak güncel bilgileri paylaşmayı sürdürecek.