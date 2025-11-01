Arnavutköy'de adrenalin dolu Off-Road şenliği

Arnavutköy Belediyesi tarafından İmrahor Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen "Off-Road Şenliği" adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi gördü. Zorlu parkurlarda araçların mücadelesi ise nefesleri kesti.

Arnavutköy Belediyesi, adrenalin tutkunlarına özel "Off-Road Şenliği" düzenledi. İmrahor Etkinlik Alanı’nda düzenlenen yarışın startını Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu verdi. Startın ardından Off-Road sporcuları, çamurlu ve engebeli parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte alanı doldurarak yarışları izledi. Adrenalin dolu anlar, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Zamanla yarışan bazı pilotlar, araçlarının mekanik arızalarına ve yüksek ısıya rağmen parkuru tamamlamaya çalıştı. Araçların alev aldığı anlar da kameralara yansıdı.

Yarışmacılar arasında yer alan Yaşar Alp, "Esenyurt’tan geliyoruz. Parkur çok güzel hazırlanmış. Arnavutköy Belediyesi ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul’dan Bolu’ya kadar yapılan en güzel organizasyonlardan biri bu. Geçen yıl ikinci olmuştum, bu yıl da ekstrem kategorisinde yarışıyorum." Dedi.

Yarışmayı izlemeye gelen Özcan Özçelik ise, "Bu etkinlikleri uzun süredir takip ediyorum. Parkur çok zorlu, çukurlar derin ama yarışmacılara başarılar diliyorum. Ailemle geldim, bu tür organizasyonlar bizleri bir araya getiriyor. Arnavutköy Belediyesi’ne teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinlik boyunca alanı dolduran vatandaşlar, hem yarış heyecanını yaşadı hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.