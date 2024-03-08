Arnavutköy'de aranması bulunan firari uyuşturucuyla yakalandı

Arnavutköy'de 6 suçtan aranması bulunan firari, evine yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ve beraberindeki suç ortağı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de aranması bulunan firari uyuşturucuyla yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Arnavutköy’de 6 suçtan aranması bulunan firari, evine yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ve beraberindeki suç ortağı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy’de kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, gasp gibi 6 suçtan aranması bulunan M.K. isimli şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin yaptığı operasyonda M.K. ve beraberindeki S.Y. isimli 2 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin operasyon yaptığı evdeki aramalarda 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 23 bin TL nakit para ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb