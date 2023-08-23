Arnavutköy'de arsa ve tarla satışlarında yüzde 100'e yakın artış oldu

Arnavutköy başta olmak üzere Çatalca ve Silivri ilçelerinde arsa satışlarındaki artış yüzde 80 ile 100 oranında oldu. Atlas Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ergüner, “Yatırım için alınacak arsalarda tapu, imar, çevre ve zemin yapısının büyük önem arz ettiğini de vurguladı.

Hüseyin Ergüner, İstanbul’da arsa almak isteyenlere Arnavutköy, Çatalca, Silivri ve Trakya bölgelerini işaret etti. ’’Satın almayı düşündüğünüz arsanın çevresindeki büyük yatırımları ve gelişmeleri araştırın’’ diyen Ergüner, “Bu, gelecekteki yatırım potansiyelini etkileyebilir. Özellikle Arnavutköy arsalarına büyük talep var. Şamlar, Sazlıbosna, Çilingir, Dursunköy, Baklalı, Boyalık ve Karaburun bölgelerinde arsa 1 senelik süre zarfında satışlarda yüzde 80 ila 100 oranında bir artış gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.

“Arsa satın almak isteyenler ideal seçenek”

Ergüner, son 2 yıl içinde Arnavutköy ilçesindeki arsalara ve arazilere yönelik talepten dolayı arsa fiyatlarının da yükseldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Arnavutköy hızla gelişen ve mega projelere ev sahipliği yapan ve gelecekte İstanbul’un ticari merkez üstü olmaya aday bir ilçe. Örneğin; bakanlık tarafından planlanan ‘Kanal İstanbul’ etrafında Cumhuriyet tarihinde tek seferde planlanan 2 milyon nüfusa hitap edecek olan en büyük alana sahip devasa bir akıllı şehir planlanıyor.”

“Arsanın tapu ve imar durumu araştırılmalı”

Arazi ve arsa alım-satımında dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Ergüner, “Arazi veya arsanın tapu durumunun yatırımın temelini oluşturuyor. Hisseli mi, müstakil mi olduğunu ve paydaşların önalım hakkını mutlaka öğrenmek gerekiyor. Tapu senedinde ‘arsa’ yazsa bile arazinin imar durumu hakkında resmi makamlardan bilgi almak çok önemli; çünkü imar durumu, arazi değerini belirler” sözlerini kaydetti.

“Riskli zeminler uzun vadede sorunlara yol açabilir”

İnşaat yapmayı düşünenlere için kare veya dikdörtgen biçimli arazilerin daha uygun olabileceğini kaydeden Ergüner, “Diğer şekillerdeki arsalar inşaat açısından zorluklar ortaya çıkarabilir. Arazi veya arazi almadan önce zeminin jeolojik yapısını inceletmek önemlidir. Riskli zeminler uzun vadede sorunlara yol açabilir” dedi.