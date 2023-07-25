Arnavutköy'de balık kokulu pis şebeke suyu isyanı, 'Suyu içip hastanelik oldum'

Arnavutköy’de çeşmelerden kötü kokulu ve rengi değişik akan su mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Bazı vatandaşlar akan suyu içip hastanelik olduklarını iddia etti.

Arnavutköy’de geçtiğimiz hafta içi şebeke sularından akan suda oluşan kötü koku ve renk değişimi vatandaşları isyan ettirdi. Yaşananlar karşısında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İlçemizde Terkos Göleti’nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır” ifadeleri yer aldı. Öte yandan İSKİ yapmış olduğu açıklamada hafta sonu deşarj işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda 3 günde su verilmemişti

Yine Arnavutköy ilçesine geçtiğimiz haftalarda İSKİ’nin yeni hat çalışmaları nedeniyle 3 gün boyunca su verilmemiş vatandaşlar doğal afet olarak nitelendirilen sıcaklarda çeşmelerden evlerine su taşımak zorunda kalmıştı.

“Kötü bir koku vardı zehir gibi”

Yaşanan problemler ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Şenol Demiroğlu, “İslambey Mahallesi’nde oturuyorum akşam 22 gibi evime gittim duş alıken çok kötü bir koku duydum ve etkilendim. Yatı ezanı vaktinde abdest almak için tekrar lavaboya gittim yine sudan etkilendim. Tuhaf kötü bir koku vardı zehir gibi mi desem bilemedim duş alırken sudan nasıl etkilenir bir insan. Şuanda normale döndüğünü söyleyebilirim ama 1 gün kadar sürdü ben evde çok fazla durmadığım için ertesi akşam geldiğimde azalmıştı ama müşterilerimde aynısını söyledi. Her zaman gelen su değildi yani” şeklinde konuştu.

“Ben su içtim hastalandım ve doktora gittim”

Yine Mahalle sakinlerinden olan ve su içtikten sonra hastanelik olduğunu belirten Mehmet Tahirkoç, “Ben su içtim hastalandım ve doktora gittim bir hafta önce suda çok kötü bir koku var şuanda bile devam ediyor rengi de değişmiş durumda 15 gündür. Tadı bozuk geliyor ama ne kokuyor anlamadım” İfadelerini kullandı.