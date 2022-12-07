Arnavutköy'de boş araziye atık dökenlere idari yaptırım uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Arnavutköy’de boş araziye atık dökenler hakkında idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde boş araziye atılan atıklarla ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Eski Edirne Asfaltı Fenertepe girişindeki boş araziye dökülen atıkların temizlendiği belirtilerek, atıkları döken şahıs ve firmalar hakkında idari işlem başlatılacağı bildirildi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Fenertepe girişinde boş araziye dökülen atık ihbarının ardından Çevre Denetim ekiplerimizce atıklar bölgeden temizlenerek, lisanslı bertaraf tesisine gönderilmiştir. Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma çerçevesinde bölgedeki kamera kayıtlarına ilişkin incelemeler sürerken, ilgililer hakkında Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.