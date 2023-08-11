Arnavutköy'de cam fabrikasında çıkan yangın 13 saat sonra kontrol altına alındı

Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında çıkan yangın, 13 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi, Bayındır Caddesi, Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, giriş katı matbaa, üst katları ise cam üretim fabrikası olarak işletilen binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İçten alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alev alev yanan binadan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Yangın 13 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.