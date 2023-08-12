Arnavutköy'de cam üretim fabrikasındaki yangın yaklaşık 20 saat sonunda söndürüldü

Arnavutköy'de cam üretim fabrikasında başlayan yangını söndürme çalışmalarında sona gelindi. Yangın yaklaşık 20 saat sonunda yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

Arnavutköy'de cam üretim fabrikasındaki yangın yaklaşık 20 saat sonunda söndürüldü
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Arnavutköy’de cam üretim fabrikasında başlayan yangını söndürme çalışmalarında sona gelindi. Yangın yaklaşık 20 saat sonunda yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

Önceki gün saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi, Bayındır Caddesi, Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çalışmalarında 1 itfaiye erinin de yaralandığı yangının söndürme çalışmalarında sona gelindi. İç kısımdaki alev alan yerlerin de söndürülmesiyle yangın yaklaşık 20 saatin sonunda söndürülebildi.