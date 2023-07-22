Arnavutköy'de çatışmanın ortasında kalan 34 yaşındaki şahıs öldü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iki grup arasında çıkan çatışmasının ortasında kalarak ağır yaralanan 34 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli otomobil ile caddeye gelen kişiler birini aradıklarını söyledi. O esnada iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmanın arasında kalan 34 yaşındaki Osman Bakırcı silahlardan atılan 14 kurşundan birinin isabet etmesiyle ağır yaralandı. Bakırcı, başka bir otomobille hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis her yerde cadde ortasında çatışan 2 grubu arıyor.