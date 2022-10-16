Arnavutköy'de çocuklar sokaktaki bütün arabaların sibop kapaklarını söktü

Arnavutköy’de bir grup çocuk, sokak üzerinde park edilmiş bütün araçların sibop kapaklarını söktü. Araç sahipleri sibop kapaklarının sökülmesi nedeniyle isyan ederken, çocuklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Feridun Sokak’ta bir grup çocuk, park halindeki araçların sibop kapaklarını söküp kendi bisikletlerine taktı. Haftalardır sökülen sibop kapaklarını gören araç sahipleri isyan etti. Sokakta yaşayan otomobil sahibi Halil Dosturoğlu, “Çocuklar grup halinde buraya gelip sibop kapaklarını ve araçların bazı yerlerini söküyorlar. Biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Lastikçiye gitseler bunları bedava veriyorlar ama bunlar çalmakta ısrar ediyorlar, anlamış değilim” dedi.

Sibop kapaklarını söken çocuklar kamerada

Öte yandan Feridun Sokak’a dadanarak otomobillerin sibop kapaklarını söken çocuklar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların otomobillerin yanına giderek kontrol ettikleri aracın ardından sibop kapaklarını söktükleri görüldü. Çocuklar kapakları söktükten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.