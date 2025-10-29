Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet’in 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, dün yapılan programların ardından bugün de belediye binasında bayramlaşma ile başladı. Kaymakamlık binası girişinde düzenlenen resepsiyon programında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, davetlilerle bayramlaştı.

Günün devamında Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen resmi etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine uygun gösterilere sahne oldu. Öğrencilerin şiir, müzik ve dans performansları sergiledi.

Cumhuriyet kutlamaları kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Yarışması, yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarında yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Başkan Candaroğlu tarafından takdim edildi.

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet edilen bu Cumhuriyet’i, birlik ve beraberlik içinde daima ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.