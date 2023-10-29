Arnavutköy'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

Arnavutköy’de Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin tiyatro gösterisi ve resim sergisi büyük beğeni topladı.

Yurdun birçok noktasında Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle yapılan kutlamalar devam ederken, Arnavutköy’de de bir dizi etkinlik düzenlendi. Dün sabah saatlerinde başlayan etkinlikler bugün de devam etti. Arnavutköy 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’na kurulan tören alanında öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri, şiir ve müzikal dinletilerinin yanı sıra Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi öğrencileri tarafından açılan resim sergisi de katılımcıları mest etti. Düzenlenen etkinliğe Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek yetkililerinin yanı sıra çok sayıda da vatandaş katıldı.

Gün boyu devam eden etkinliklerde vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri de büyük beğeni topladı.

“Coşkulu kutlama gün boyu devam edecek”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Arnavutköy’de coşkulu şekilde kutlama etkinliklerimiz devam ediyor. Az önce burada resmi törenlerimizi yaptık büyük bir katılımla. Akşam yine gün boyunca bu törenler devam edecek. Cumhuriyetimizin çok zor şartlarda kurulduğu ve aynı gayretle korunması gerektiğini düşünüyorum. Bugün gençlerimizle gurur duyduk, yaptıkları etkinlikler gurur vericiydi. Allah milletimizi var etsin” ifadelerini kullandı.