Arnavutköy'de define avcıları tarlaları delik deşik etti

Arnavutköy'de define avcıları tarlalarda define aramak amacı ile kazı yaptı. Yaklaşık 4 metre kazılan tarlalar ile ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Halit Şenel, 'Yüzyıllardır atalarımız burada, burada hiçbir şey yok boşuna mahsule zarar vermeyin' diyerek definecilere seslendi.

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  • 30.06.2022 09:05
  • Güncelleme: 30.06.2022 10:23
Arnavutköy'de define avcıları tarlaları delik deşik etti
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Arnavutköy’de define avcıları tarlalarda define aramak amacı ile kazı yaptı. Yaklaşık 4 metre kazılan tarlalar ile ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Halit Şenel, “Yüzyıllardır atalarımız burada, burada hiçbir şey yok boşuna mahsule zarar vermeyin” diyerek definecilere seslendi.

Arnavutköy Çilingir Mahallesi’ne dadanan define avcıları özellikle gece saatlerinde köyde bulunan buğday tarlarını kazarak define aradı. Definecilerin kazdığı yaklaşık 4 metrelik çukurlar çiftçiler için tehlike oluşturmaya başladı. Defineciler mahalleyi bıktırırken, Mahalle Muhtarı Halit Şenel ise, definecilere seslenip, Çilingir Mahallesi bölgesinde bir şey olmadığını söyledi.

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“Biz burada yaşıyoruz, burada hiçbir şey yok”

Kazılan yerlerin başına giden Mahalle Muhtarı Halit Şenel, “Burada insanlar ekili arazilere gelerek sürekli kazı yapıyorlar bundan vatandaş ve bizler şikayetçiyiz. Tarlalar delik deşik edildi bir söylenti peşine geliyorlar ama biz yüzyıllardır burada yaşıyoruz ve burada hiçbir şey yok. Defineyi bırakın eski tarihi bir şey bile yok bu noktada. Bu kolay yoldan zengin olma hayali kuran defineciler her tarafı delik deşik etti. Burada hiçbir şey yok en azından tarlaları altüst etmeyin yazık günah. Özellikle gece saatlerini tercih ediyorlar, yakalanmıyorlar bir şekilde kendilerini perdeliyorlar. Maalesef bu bölgede bir şey bulamayacaklarını bilmeleri gerekiyor çünkü yok” dedi.

İHA

Editör
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