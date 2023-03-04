Arnavutköy'de depremzede çocuklar için sosyal etkinlikler gerçekleştirildi

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası aileleriyle Arnavutköy’e yerleşen çocuklar için ilçede terapi hedefiyle sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçeye yerleşen ailelere ve çocuklarına; barınma, gıda, giysi ve çeşitli malzeme yardımında bulunuyor. Depremlerden etkilenen çocuklar ile de yakından ilgilenen Arnavutköy Belediye Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın talimatıyla depremin psikolojik travmasının etkilerini azaltmak için çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çerçevede çocuklar için etkinlikler organize edilerek çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması hedeflendi.

“Çocukları atölyemize davet ediyoruz”

Miniklerin deprem psikolojisinden uzaklaşması amacıyla birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade eden Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu Hilal Sena Ulubaş, “Biz 4 - 12 yaş aralığında çocuklarımıza 13 farklı atölyede ücretsiz hizmet veriyoruz. Bu gün afet bölgesinden gelen çocukları atölyemizde ağırlayarak farklı etkinlikler yaptık. Bu etkinlikleri yapmamızın amacı; yaşanan afetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek, bu anlamda çocuklara psikolojik destek sunmak için farklı farklı etkinlikler düzenlemek için çocukları atölyemize davet ediyoruz. Toplamda bu hafta sonu 60 tane çocuğun gelmesi planlanıyor” dedi.

Çocuk atölyesindeki etkinliklere katılan Ahmet Efe Ulu, “Bugün burada çok güzel oyunlar oynadım. Şekiller yaptık, sonrasında farklı farklı oyunlar oynadık ve çok eğlenceli bir yer burası çok beğendim” derken 10 yaşındaki Nuri Efe Tozman ise, “Burada kardeşimin oynadığı ama benim daha önce oynamadığım değişik değişik oyunlar oynadık. Çok güzeller, eğlenceliler. Buraya tekrar gelmek istiyorum” diye konuştu. Alanda çeşitli oyunlar oynayan 7 yaşındaki Defne ise alanı çok sevdiğini ve birçok etkinliğe katılmaktan memnun olduğunu ifade etti.